Ціна Xover (XVR)
Поточна ціна Xover (XVR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XVR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Xover:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.36 USD
- зміна ціни Xover протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Xover до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Xover до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Xover до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Xover до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-6.83%
|60 днів
|$ 0
|+4.30%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Xover: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-5.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Xover is a 100% VR PvP game where players develop their character and fight to win the $100 M$ Grand Prize.
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