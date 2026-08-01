Сьогоднішня ціна XONA AGENT

Поточна ціна XONA AGENT (XONA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 16,81% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XONA до USD становить $ 0 за XONA.

XONA AGENT наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 340 462, з циркуляційною пропозицією у 965,67M XONA. Протягом останніх 24 годин XONA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00155977, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці XONA змінився на +0,14% за останню годину та на +40,83% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2,68K.

Ринкова інформація щодо XONA AGENT (XONA)

Ринкова капіталізація $ 340,46K$ 340,46K $ 340,46K Обсяг (за 24 год) $ 2,68K$ 2,68K $ 2,68K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 352,45K$ 352,45K $ 352,45K Циркуляційне постачання 965,67M 965,67M 965,67M Загальна пропозиція 999 666 562,743506 999 666 562,743506 999 666 562,743506

Поточна ринкова капіталізація XONA AGENT — $ 340,46K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,68K. Циркуляційна пропозиція XONA — 965,67M, зі загальною пропозицією 999666562.743506. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 352,45K.