Інформація щодо ціни XOE (XOE) (USD)

Рекордний максимум $ 0 Найнижча ціна $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,37% Зміна ціни (1 дн.) +8,89% Зміна ціни (за 7 дн.) -8,46%

Актуальна ціна XOE (XOE) становить --. За останні 24 години XOE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум XOE становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то XOE змінився на +0,37% за останню годину, +8,89% за 24 години та на -8,46% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо XOE (XOE)

Ринкова капіталізація $ 123,16K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 142,81K Циркуляційне постачання 862,38M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація XOE — $ 123,16K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція XOE — 862,38M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 142,81K.