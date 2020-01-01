Токеноміка XODEX (XODEX) Дізнайтеся ключову інформацію про XODEX (XODEX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація XODEX (XODEX) XODEX is an advanced DeFi platform that combines AI-driven execution, real-time market intelligence, and Omni-chain functionality to deliver institutional-grade advantages to users of all experience levels. At the core of XODEX is XOAI, an advanced AI agent that scans the market, verifies contracts, and executes trades with precision, allowing everyday investors and traders the opportunity to swim with the whales. Integrated into Telegram’s 950M+ user ecosystem and with a desktop app around the corner, XOAI enables fast, automated, and secure sniping on Solana with built-in contract risk analysis and liquidity screening. Офіційний вебсайт: https://www.xodex.io/ Whitepaper: https://docs.xodex.io/ Купити XODEX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни XODEX (XODEX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена XODEX (XODEX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,57K $ 3,57K $ 3,57K Загальна пропозиція: $ 9,30B $ 9,30B $ 9,30B Циркуляційна пропозиція: $ 7,00B $ 7,00B $ 7,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 4,75K $ 4,75K $ 4,75K Історичний максимум: $ 0,00159252 $ 0,00159252 $ 0,00159252 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну XODEX (XODEX)

Токеноміка XODEX (XODEX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки XODEX (XODEX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів XODEX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів XODEX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку XODEX, досліджуйте ціну токена XODEX в реальному часі!

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