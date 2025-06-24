Ціна XODEX (XODEX)
Поточна ціна XODEX (XODEX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3,57K USD. Ціна XODEX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності XODEX:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни XODEX протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 7,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни XODEX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни XODEX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни XODEX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни XODEX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-72,12%
|60 днів
|$ 0
|-99,09%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін XODEX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0,00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
XODEX is an advanced DeFi platform that combines AI-driven execution, real-time market intelligence, and Omni-chain functionality to deliver institutional-grade advantages to users of all experience levels. At the core of XODEX is XOAI, an advanced AI agent that scans the market, verifies contracts, and executes trades with precision, allowing everyday investors and traders the opportunity to swim with the whales. Integrated into Telegram’s 950M+ user ecosystem and with a desktop app around the corner, XOAI enables fast, automated, and secure sniping on Solana with built-in contract risk analysis and liquidity screening.
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