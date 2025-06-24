Сьогоднішня ціна XODEX (XODEX)

Поточна ціна XODEX (XODEX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3,57K USD. Ціна XODEX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності XODEX:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни XODEX протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 7,00B USD

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