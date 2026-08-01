Сьогоднішня ціна XO Protocol

Поточна ціна XO Protocol (XOXO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XOXO до USD становить $ 0 за XOXO.

XO Protocol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 39,425, з циркуляційною пропозицією у 659.46M XOXO. Протягом останніх 24 годин XOXO торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.03920952, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці XOXO змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо XO Protocol (XOXO)

Ринкова капіталізація $ 39.43K$ 39.43K $ 39.43K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 119.57K$ 119.57K $ 119.57K Циркуляційне постачання 659.46M 659.46M 659.46M Загальна пропозиція 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація XO Protocol — $ 39.43K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція XOXO — 659.46M, зі загальною пропозицією 2000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 119.57K.