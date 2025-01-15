Ціна xNFT Protocol (XNFT)
Поточна ціна xNFT Protocol (XNFT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XNFT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності xNFT Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 199.66 USD
- зміна ціни xNFT Protocol протягом дня — -6.72%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни xNFT Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни xNFT Protocol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни xNFT Protocol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни xNFT Protocol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.72%
|30 днів
|$ 0
|-24.90%
|60 днів
|$ 0
|-14.69%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін xNFT Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
-6.72%
-9.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Aggregator Protocol of NFT ecosystem, which is a decentralized, cross-chain network designed to create, mint & blind box exchange NFT. Build on a flexible NFT oracle computation & cross-chain communication framework that can also decentralize the way projects raise capital.
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