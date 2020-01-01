Токеноміка XNF (XNF) Дізнайтеся ключову інформацію про XNF (XNF), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація XNF (XNF) Xenify stands as a cross-chain meta-aggregator of aggregators, pioneering a new era of 'Swap to Earn'. Our ground-breaking protocol seamlessly integrates innovative tokenomics and advanced cross-chain functionality into a single, powerful package. By incorporating a unique, game theory-based incentive model that actively rewards engagement, Xenify is primed to instigate a seismic shift in the world of cross-chain swapping. Our mission is to revolutionize the DeFi landscape by offering the best of both worlds: an ultra-efficient swap experience and substantial opportunities for earning. Офіційний вебсайт: https://xenify.io Whitepaper: https://github.com/xenify-io/litepaper Купити XNF зараз!

Токеноміка та аналіз ціни XNF (XNF) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена XNF (XNF), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 9,37K $ 9,37K $ 9,37K Загальна пропозиція: $ 3,34M $ 3,34M $ 3,34M Циркуляційна пропозиція: $ 618,80K $ 618,80K $ 618,80K FDV (повністю розведена вартість): $ 50,56K $ 50,56K $ 50,56K Історичний максимум: $ 9,31 $ 9,31 $ 9,31 Історичний мінімум: $ 0,01119919 $ 0,01119919 $ 0,01119919 Поточна ціна: $ 0,01513483 $ 0,01513483 $ 0,01513483 Дізнайтеся більше про ціну XNF (XNF)

Токеноміка XNF (XNF): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки XNF (XNF) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів XNF, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів XNF, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку XNF, досліджуйте ціну токена XNF в реальному часі!

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