Сьогоднішня ціна XNF (XNF)

Поточна ціна XNF (XNF) сьогодні становить 0.06172 USD з ринковою капіталізацією $ 38.22K USD. Ціна XNF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності XNF:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 290.61 USD

- зміна ціни XNF протягом дня — -8.89%

- циркуляційна пропозиція – 618.80K USD

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