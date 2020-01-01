Токеноміка XNET Mobile (XNET) Дізнайтеся ключову інформацію про XNET Mobile (XNET), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація XNET Mobile (XNET) $XNET is a utility token designed to power our decentralized mobile network, aiming to revolutionize the telecom industry by leveraging crowdsourced connectivity. XNET Mobile acts as a neutral host operator, incentivizing participation and rewarding contributors for offloading cellular data from major carriers. The token is designed to foster a self-sustaining economy, where deployers are incentivized to contribute to the growth and stability of the network. Through these mechanisms, XNET seeks to significantly expand its mobile network, empowering both users and operators within its framework. Офіційний вебсайт: https://xnet.company/ Whitepaper: https://docs.xnetmobile.com/token/ Купити XNET зараз!

Токеноміка та аналіз ціни XNET Mobile (XNET) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена XNET Mobile (XNET), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,06M $ 3,06M $ 3,06M Загальна пропозиція: $ 1,31B $ 1,31B $ 1,31B Циркуляційна пропозиція: $ 131,42M $ 131,42M $ 131,42M FDV (повністю розведена вартість): $ 30,41M $ 30,41M $ 30,41M Історичний максимум: $ 0,267945 $ 0,267945 $ 0,267945 Історичний мінімум: $ 0,01211358 $ 0,01211358 $ 0,01211358 Поточна ціна: $ 0,02316198 $ 0,02316198 $ 0,02316198 Дізнайтеся більше про ціну XNET Mobile (XNET)

Токеноміка XNET Mobile (XNET): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки XNET Mobile (XNET) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів XNET, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів XNET, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку XNET, досліджуйте ціну токена XNET в реальному часі!

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