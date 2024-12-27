Сьогоднішня ціна XNET Mobile (XNET)

Поточна ціна XNET Mobile (XNET) сьогодні становить 0.073287 USD з ринковою капіталізацією $ 4.83M USD. Ціна XNET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності XNET Mobile:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 98.31K USD

- зміна ціни XNET Mobile протягом дня — +0.11%

- циркуляційна пропозиція – 66.34M USD

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