Ціна XNET Mobile (XNET)
Поточна ціна XNET Mobile (XNET) сьогодні становить 0.073287 USD з ринковою капіталізацією $ 4.83M USD. Ціна XNET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності XNET Mobile:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 98.31K USD
- зміна ціни XNET Mobile протягом дня — +0.11%
- циркуляційна пропозиція – 66.34M USD
Отримуйте оновлення цін XNET до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни XNET.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни XNET Mobile до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни XNET Mobile до USD становила $ -0.0194746277.
За останні 60 днів зміна ціни XNET Mobile до USD становила $ -0.0072658050.
За останні 90 днів зміна ціни XNET Mobile до USD становила $ -0.10378889444190852.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.11%
|30 днів
|$ -0.0194746277
|-26.57%
|60 днів
|$ -0.0072658050
|-9.91%
|90 днів
|$ -0.10378889444190852
|-58.61%
Останній аналіз цін XNET Mobile: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.33%
+0.11%
-4.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$XNET is a utility token designed to power our decentralized mobile network, aiming to revolutionize the telecom industry by leveraging crowdsourced connectivity. XNET Mobile acts as a neutral host operator, incentivizing participation and rewarding contributors for offloading cellular data from major carriers. The token is designed to foster a self-sustaining economy, where deployers are incentivized to contribute to the growth and stability of the network. Through these mechanisms, XNET seeks to significantly expand its mobile network, empowering both users and operators within its framework.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 XNET до AUD
A$0.11799207
|1 XNET до GBP
￡0.05789673
|1 XNET до EUR
€0.06962265
|1 XNET до USD
$0.073287
|1 XNET до MYR
RM0.32759289
|1 XNET до TRY
₺2.57896953
|1 XNET до JPY
¥11.5646886
|1 XNET до RUB
₽7.52584203
|1 XNET до INR
₹6.26383989
|1 XNET до IDR
Rp1,182.04822161
|1 XNET до PHP
₱4.24771452
|1 XNET до EGP
￡E.3.72737682
|1 XNET до BRL
R$0.4543794
|1 XNET до CAD
C$0.10553328
|1 XNET до BDT
৳8.75999511
|1 XNET до NGN
₦113.44681026
|1 XNET до UAH
₴3.07512252
|1 XNET до VES
Bs3.737637
|1 XNET до PKR
Rs20.40236793
|1 XNET до KZT
₸38.37014172
|1 XNET до THB
฿2.4990867
|1 XNET до TWD
NT$2.40747795
|1 XNET до CHF
Fr0.0659583
|1 XNET до HKD
HK$0.56870712
|1 XNET до MAD
.د.م0.73946583