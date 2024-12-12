Токеноміка XMONEY (XMONEY) Дізнайтеся ключову інформацію про XMONEY (XMONEY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація XMONEY (XMONEY) Xmoney was launched on the 12th December 2024 on the Solana block chain and is a meme parody token in anticipation of the possible launch of a payment system on X, which has been supposedly referred to and called Xmoney, confirmed by a press release on 31st December 2024. This cryptocurrency is deemed as a fun token; it has no financial value and no affiliation with Elon Musk, X, X Payments or X money. Офіційний вебсайт: https://xmoney-solana.com/ Купити XMONEY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни XMONEY (XMONEY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена XMONEY (XMONEY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 752,10K $ 752,10K $ 752,10K Загальна пропозиція: $ 999,12M $ 999,12M $ 999,12M Циркуляційна пропозиція: $ 999,12M $ 999,12M $ 999,12M FDV (повністю розведена вартість): $ 752,10K $ 752,10K $ 752,10K Історичний максимум: $ 0,00388614 $ 0,00388614 $ 0,00388614 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00075276 $ 0,00075276 $ 0,00075276 Дізнайтеся більше про ціну XMONEY (XMONEY)

Токеноміка XMONEY (XMONEY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки XMONEY (XMONEY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів XMONEY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів XMONEY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку XMONEY, досліджуйте ціну токена XMONEY в реальному часі!

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