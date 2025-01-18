Сьогоднішня ціна XMONEY (XMONEY)

Поточна ціна XMONEY (XMONEY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 832.97K USD. Ціна XMONEY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності XMONEY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 133.87K USD

- зміна ціни XMONEY протягом дня — +7.88%

- циркуляційна пропозиція – 999.14M USD

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