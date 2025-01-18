Ціна XMONEY (XMONEY)
Поточна ціна XMONEY (XMONEY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 832.97K USD. Ціна XMONEY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності XMONEY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 133.87K USD
- зміна ціни XMONEY протягом дня — +7.88%
- циркуляційна пропозиція – 999.14M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни XMONEY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни XMONEY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни XMONEY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни XMONEY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+7.88%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін XMONEY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4.59%
+7.88%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Xmoney was launched on the 12th December 2024 on the Solana block chain and is a meme parody token in anticipation of the possible launch of a payment system on X, which has been supposedly referred to and called Xmoney, confirmed by a press release on 31st December 2024. This cryptocurrency is deemed as a fun token; it has no financial value and no affiliation with Elon Musk, X, X Payments or X money.
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