Інформація щодо ціни XMEME (XMEME) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,13% Зміна ціни (1 дн.) +1,56% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,75% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,75%

Актуальна ціна XMEME (XMEME) становить --. За останні 24 години XMEME торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум XMEME становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то XMEME змінився на -0,13% за останню годину, +1,56% за 24 години та на +3,75% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо XMEME (XMEME)

Ринкова капіталізація $ 870,25K$ 870,25K $ 870,25K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 870,25K$ 870,25K $ 870,25K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація XMEME — $ 870,25K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція XMEME — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 870,25K.