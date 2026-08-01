Сьогоднішня ціна xmas cult

Поточна ціна xmas cult (XMAS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,12% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XMAS до USD становить $ 0 за XMAS.

xmas cult наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 27 148, з циркуляційною пропозицією у 978,02M XMAS. Протягом останніх 24 годин XMAS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці XMAS змінився на +0,41% за останню годину та на +13,04% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо xmas cult (XMAS)

Ринкова капіталізація $ 27,15K$ 27,15K $ 27,15K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 27,15K$ 27,15K $ 27,15K Циркуляційне постачання 978,02M 978,02M 978,02M Загальна пропозиція 978 015 264,899926 978 015 264,899926 978 015 264,899926

Поточна ринкова капіталізація xmas cult — $ 27,15K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція XMAS — 978,02M, зі загальною пропозицією 978015264.899926. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 27,15K.