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Поточна ціна xmas cult сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація XMAS становить 27 148 USD. Відстежуйте оновлення цін XMAS до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна xmas cult сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація XMAS становить 27 148 USD. Відстежуйте оновлення цін XMAS до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про XMAS

Інформація про ціну XMAS

Що таке XMAS

Офіційний вебсайт XMAS

Токеноміка XMAS

Прогноз ціни XMAS

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Ціна xmas cult (XMAS)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 XMAS до USD:

$0,00002776
$0,00002776$0,00002776
-0,10%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни xmas cult (XMAS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 03:44:47 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна xmas cult

Поточна ціна xmas cult (XMAS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,12% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XMAS до USD становить $ 0 за XMAS.

xmas cult наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 27 148, з циркуляційною пропозицією у 978,02M XMAS. Протягом останніх 24 годин XMAS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці XMAS змінився на +0,41% за останню годину та на +13,04% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо xmas cult (XMAS)

$ 27,15K
$ 27,15K$ 27,15K

--
----

$ 27,15K
$ 27,15K$ 27,15K

978,02M
978,02M 978,02M

978 015 264,899926
978 015 264,899926 978 015 264,899926

Поточна ринкова капіталізація xmas cult — $ 27,15K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція XMAS — 978,02M, зі загальною пропозицією 978015264.899926. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 27,15K.

Історія ціни xmas cult у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,41%

-0,11%

+13,04%

+13,04%

Історія ціни xmas cult (XMAS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни xmas cult до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни xmas cult до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни xmas cult до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни xmas cult до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,11%
30 днів$ 0+18,68%
60 днів$ 0+18,28%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни xmas cult

Прогноз ціни xmas cult (XMAS) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна XMAS у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни xmas cult (XMAS) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна xmas cult потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне xmas cult у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни XMAS на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни xmas cult.

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Ресурс xmas cult (XMAS)

Офіційний вебсайт

Категорія :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Про xmas cult

Яка сьогодні ціна xmas cult (XMAS)?

Живучи ціна становить ₴, що відображає зміну ціни за останні 24 години на рівні -0.11%. Це значення перераховується кожні кілька секунд, щоб відобразити реальний обмін на світових ринках.

Скільки токенів XMAS знаходиться в обігу?

Обігова кількість XMAS становить 978015264.899926, що представляє кількість, яку наразі тримає публіка. Обігова кількість впливає на визначення ціни та ринкову капіталізацію, особливо для нових активів.

Скільки власників наразі мають xmas cult?

Орієнтовно існує -- унікальних власників XMAS у всіх підтримуваних мережах. Зростання кількості власників загалом свідчить про збільшення прийняття та довгострокового інтересу до активу.

Яка сьогодні ринкова капіталізація xmas cult?

Ринкова капіталізація становить ₴1196547.60091985536000, що розміщує xmas cult на #8128 місці у світі. Ринкова капіталізація допомагає інвесторам зрозуміти відносний розмір та зрілість активу у порівнянні з іншими.

Наскільки активно торгують XMAS сьогодні?

За останні 24 години токен зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг часто корелює з більшою ліквідністю та більшою участю трейдерів.

Що спричиняє недавній рух xmas cult?

Недавній рух ціни на рівні -0.11% за останні 24 години зумовлений ринковим настроєм, поведінкою інвесторів, загальним показником категорії у рамках Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem та оновленнями екосистеми --. Також можуть впливати гарячі новини або зростання інтересу до торгівлі.

Люди також запитують: Інші запитання про xmas cult

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 03:44:47 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для xmas cult (XMAS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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