Сьогоднішня ціна XLink Bridged BTC (ABTC)

Поточна ціна XLink Bridged BTC (ABTC) сьогодні становить 96,783 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ABTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності XLink Bridged BTC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 117.21K USD

- зміна ціни XLink Bridged BTC протягом дня — +5.01%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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