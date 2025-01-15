Ціна xLauncher (XLH)
Поточна ціна xLauncher (XLH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XLH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності xLauncher:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 175.29 USD
- зміна ціни xLauncher протягом дня — +2.74%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін XLH до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни XLH.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни xLauncher до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни xLauncher до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни xLauncher до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни xLauncher до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.74%
|30 днів
|$ 0
|-44.96%
|60 днів
|$ 0
|-48.43%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін xLauncher: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
+2.74%
-17.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Decentralized Launchpad on MultiversX and DeFi Suite, meant to enrich and enlarge the Ecosystem capabilities, prioritizing the Community
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 XLH до AUD
A$--
|1 XLH до GBP
￡--
|1 XLH до EUR
€--
|1 XLH до USD
$--
|1 XLH до MYR
RM--
|1 XLH до TRY
₺--
|1 XLH до JPY
¥--
|1 XLH до RUB
₽--
|1 XLH до INR
₹--
|1 XLH до IDR
Rp--
|1 XLH до PHP
₱--
|1 XLH до EGP
￡E.--
|1 XLH до BRL
R$--
|1 XLH до CAD
C$--
|1 XLH до BDT
৳--
|1 XLH до NGN
₦--
|1 XLH до UAH
₴--
|1 XLH до VES
Bs--
|1 XLH до PKR
Rs--
|1 XLH до KZT
₸--
|1 XLH до THB
฿--
|1 XLH до TWD
NT$--
|1 XLH до CHF
Fr--
|1 XLH до HKD
HK$--
|1 XLH до MAD
.د.م--