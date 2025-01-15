Ціна XL BULLY (XLBULLY)
Поточна ціна XL BULLY (XLBULLY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XLBULLY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності XL BULLY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.02 USD
- зміна ціни XL BULLY протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни XL BULLY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни XL BULLY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни XL BULLY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни XL BULLY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-21.07%
|60 днів
|$ 0
|-19.52%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін XL BULLY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-19.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
XL Bully Token ($XLBULLY) is a pioneering meme coin on the Solana blockchain, designed for both market resilience and community engagement. It offers investors a unique blend of rewards and practical financial growth opportunities, emphasizing security and efficiency in its transactions. The project aims to revolutionise the meme coin sector by merging the appeal of meme-based assets with strategic investment benefits, making it appealing to a broad range of crypto enthusiasts and investors.
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