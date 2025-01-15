Ціна xJEWEL (XJEWEL)
Поточна ціна xJEWEL (XJEWEL) сьогодні становить 0.183009 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XJEWEL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності xJEWEL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.94 USD
- зміна ціни xJEWEL протягом дня — +8.17%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни xJEWEL до USD становила $ +0.01382306.
За останні 30 днів зміна ціни xJEWEL до USD становила $ -0.0814456482.
За останні 60 днів зміна ціни xJEWEL до USD становила $ -0.0341332098.
За останні 90 днів зміна ціни xJEWEL до USD становила $ -0.09500123283616566.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01382306
|+8.17%
|30 днів
|$ -0.0814456482
|-44.50%
|60 днів
|$ -0.0341332098
|-18.65%
|90 днів
|$ -0.09500123283616566
|-34.17%
Останній аналіз цін xJEWEL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.95%
+8.17%
-15.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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