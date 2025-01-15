Сьогоднішня ціна xJEWEL (XJEWEL)

Поточна ціна xJEWEL (XJEWEL) сьогодні становить 0.183009 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XJEWEL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності xJEWEL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.94 USD

- зміна ціни xJEWEL протягом дня — +8.17%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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