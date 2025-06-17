Сьогоднішня ціна Xitcoin ($XTC)

Поточна ціна Xitcoin ($XTC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 189,07K USD. Ціна $XTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Xitcoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Xitcoin протягом дня — +4,07%

- циркуляційна пропозиція – 5,83B USD

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