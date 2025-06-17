Ціна Xitcoin ($XTC)
Поточна ціна Xitcoin ($XTC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 189,07K USD. Ціна $XTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Xitcoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Xitcoin протягом дня — +4,07%
- циркуляційна пропозиція – 5,83B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Xitcoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Xitcoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Xitcoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Xitcoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4,07%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Xitcoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,04%
+4,07%
+21,46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Xitcoin ($XTC) is a decentralized token deployed on the Cronos blockchain, designed to enable secure and efficient digital transactions. With a focus on interoperability and scalability, Xitcoin aims to support a modular Web3 ecosystem. The project combines simplicity with long-term utility, as it prepares to integrate into its own native blockchain while remaining active on Cronos and other compatible networks through wrapped versions. This dual approach ensures adaptability, ecosystem growth, and cross-platform relevance.
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