Сьогоднішня ціна Xion

Поточна ціна Xion (XION) сьогодні становить $ 0.104788, зі зміною 2.31% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XION до USD становить $ 0.104788 за XION.

Xion наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 9,711,300, з циркуляційною пропозицією у 92.68M XION. Протягом останніх 24 годин XION торгувався між $ 0.103593 (мінімум) та $ 0.108394 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 6.83, тоді як історичний мінімум — $ 0.080171.

У короткостроковій динаміці XION змінився на -0.11% за останню годину та на +0.86% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 785.02.

Ринкова інформація щодо Xion (XION)

Ринкова капіталізація $ 9.71M$ 9.71M $ 9.71M Обсяг (за 24 год) $ 785.02$ 785.02 $ 785.02 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20.96M$ 20.96M $ 20.96M Циркуляційне постачання 92.68M 92.68M 92.68M Загальна пропозиція 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Xion — $ 9.71M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 785.02. Циркуляційна пропозиція XION — 92.68M, зі загальною пропозицією 200000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20.96M.