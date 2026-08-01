Сьогоднішня ціна XIO

Поточна ціна XIO (XIO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XIO до USD становить $ 0 за XIO.

XIO наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 38,362, з циркуляційною пропозицією у 1.00B XIO. Протягом останніх 24 годин XIO торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці XIO змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо XIO (XIO)

Ринкова капіталізація $ 38.36K$ 38.36K $ 38.36K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 38.36K$ 38.36K $ 38.36K Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація XIO — $ 38.36K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція XIO — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 38.36K.