Ціна Xing Xing (XING)
Поточна ціна Xing Xing (XING) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 861.25K USD. Ціна XING до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Xing Xing:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.70K USD
- зміна ціни Xing Xing протягом дня — -24.92%
- циркуляційна пропозиція – 989.22M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Xing Xing до USD становила $ -0.000288510607675775.
За останні 30 днів зміна ціни Xing Xing до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Xing Xing до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Xing Xing до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000288510607675775
|-24.92%
|30 днів
|$ 0
|-84.35%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Xing Xing: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-8.68%
-24.92%
-40.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$XING is a heartwarming memecoin inspired by Xing Xing, the one-armed Tibetan macaque who was rescued and has lived with Grandma for over 15 years. Together, they’ve overcome incredible odds, and their bond is a symbol of resilience, compassion, and the power of second chances. This coin brings those same values to the world of cryptocurrency, encouraging a community where strength, love and support thrive. Much like Xing Xings story of survival and love, $XING reminds us that even in the toughest times we can persevere, build connections and rise above. With humor, heart and a deep sense of community, $XING is here to spread positivity and empower holders with the spirit of compassion and resilience.
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