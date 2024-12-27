Сьогоднішня ціна Xing Xing (XING)

Поточна ціна Xing Xing (XING) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 861.25K USD. Ціна XING до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Xing Xing:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.70K USD

- зміна ціни Xing Xing протягом дня — -24.92%

- циркуляційна пропозиція – 989.22M USD

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