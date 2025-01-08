Ціна Xillion (XIL)
Поточна ціна Xillion (XIL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 7.53K USD. Ціна XIL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Xillion:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.85K USD
- зміна ціни Xillion протягом дня — -30.73%
- циркуляційна пропозиція – 187.28M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Xillion до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Xillion до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Xillion до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Xillion до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-30.73%
|30 днів
|$ 0
|-85.96%
|60 днів
|$ 0
|-87.14%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Xillion: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
-30.73%
-6.28%
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