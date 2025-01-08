Сьогоднішня ціна Xillion (XIL)

Поточна ціна Xillion (XIL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 7.53K USD. Ціна XIL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Xillion:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.85K USD

- зміна ціни Xillion протягом дня — -30.73%

- циркуляційна пропозиція – 187.28M USD

Отримуйте оновлення цін XIL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни XIL.