Ціна XIIICOIN (XIII)
Поточна ціна XIIICOIN (XIII) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XIII до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності XIIICOIN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 487.57 USD
- зміна ціни XIIICOIN протягом дня — -8.84%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни XIIICOIN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни XIIICOIN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни XIIICOIN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни XIIICOIN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.84%
|30 днів
|$ 0
|-21.39%
|60 днів
|$ 0
|+115.83%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін XIIICOIN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.64%
-8.84%
+21.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The name $XIII (pronounced sh-ii) originates from the number 13 in Roman Numerals. The number 13 is the ultimate legendary meme within the Injective community. The OG nINJas determined, through a series of complex calculations & economic projections, that the ‘make-it’ bag of $INJ was in fact 13. A higher number would ultimately lead to greed, strife, & a selfish life, whilst a lower number would unfortunately ensure continued, entrenched poverty. $XIII is all we need! From that moment onwards, nINJas only ever needed 13 $INJ (or 13 injae, 13 injies).
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