Сьогоднішня ціна XIDR (XIDR)

Поточна ціна XIDR (XIDR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 130.61K USD. Ціна XIDR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності XIDR:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.95K USD

- зміна ціни XIDR протягом дня — -0.33%

- циркуляційна пропозиція – 2.11B USD

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