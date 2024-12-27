Ціна XIDR (XIDR)
Поточна ціна XIDR (XIDR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 130.61K USD. Ціна XIDR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності XIDR:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.95K USD
- зміна ціни XIDR протягом дня — -0.33%
- циркуляційна пропозиція – 2.11B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни XIDR до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни XIDR до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни XIDR до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни XIDR до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.33%
|30 днів
|$ 0
|-2.86%
|60 днів
|$ 0
|-3.24%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін XIDR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.28%
-0.33%
-0.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
XIDR is the fully collateralised Indonesian Rupiah stablecoin, powered by open-source blockchain protocols. XIDR aims to be the most cost-effective IDR-backed stablecoin, where minting and redemption of XIDR with IDR is available via the StraitsX platform for free, and where outbound on-chain transaction fees are capped.
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