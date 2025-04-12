Ціна Xido Finance (XIDO)
Поточна ціна Xido Finance (XIDO) сьогодні становить 0.0393776 USD з ринковою капіталізацією $ 1.11M USD. Ціна XIDO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Xido Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Xido Finance протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 28.31M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Xido Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Xido Finance до USD становила $ -0.0112945667.
За останні 60 днів зміна ціни Xido Finance до USD становила $ -0.0252772886.
За останні 90 днів зміна ціни Xido Finance до USD становила $ -0.06068827759005978.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0112945667
|-28.68%
|60 днів
|$ -0.0252772886
|-64.19%
|90 днів
|$ -0.06068827759005978
|-60.64%
Останній аналіз цін Xido Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-8.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
XIDO Finance is a decentralized AMM with yield farming incentives, no mints, and a unique token distribution design. XIDO Finance is powered by XIDO token which adds a governance layer and powers the self-sustaining pools and farms without ever minting a new token.
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