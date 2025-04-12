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Ціна Xido Finance (XIDO)

USD

Графік ціни Xido Finance (XIDO) в реальному часі

$0.0393776
$0.0393776$0.0393776
0.00%(1D)

Сьогоднішня ціна Xido Finance (XIDO)

Поточна ціна Xido Finance (XIDO) сьогодні становить 0.0393776 USD з ринковою капіталізацією $ 1.11M USD. Ціна XIDO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Xido Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Xido Finance протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 28.31M USD

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Цінові показники Xido Finance (XIDO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Xido Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Xido Finance до USD становила $ -0.0112945667.
За останні 60 днів зміна ціни Xido Finance до USD становила $ -0.0252772886.
За останні 90 днів зміна ціни Xido Finance до USD становила $ -0.06068827759005978.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ -0.0112945667-28.68%
60 днів$ -0.0252772886-64.19%
90 днів$ -0.06068827759005978-60.64%

Аналіз цін Xido Finance (XIDO)

Останній аналіз цін Xido Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 481.05
$ 481.05$ 481.05

--

--

-8.73%

Ринкова інформація Xido Finance (XIDO)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

--
----

28.31M
28.31M 28.31M

Що таке Xido Finance (XIDO)

XIDO Finance is a decentralized AMM with yield farming incentives, no mints, and a unique token distribution design. XIDO Finance is powered by XIDO token which adds a governance layer and powers the self-sustaining pools and farms without ever minting a new token.

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Ресурс Xido Finance (XIDO)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 XIDO до AUD
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1 XIDO до GBP
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1 XIDO до EUR
0.034652288
1 XIDO до USD
$0.0393776
1 XIDO до MYR
RM0.174048992
1 XIDO до TRY
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1 XIDO до JPY
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Rp656.293070816
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1 XIDO до BRL
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C$0.054341088
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