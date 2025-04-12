Сьогоднішня ціна Xido Finance (XIDO)

Поточна ціна Xido Finance (XIDO) сьогодні становить 0.0393776 USD з ринковою капіталізацією $ 1.11M USD. Ціна XIDO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Xido Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Xido Finance протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 28.31M USD

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