Ціна Xidar (IDA)
Поточна ціна Xidar (IDA) сьогодні становить 0.00336797 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IDA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Xidar:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 75.81 USD
- зміна ціни Xidar протягом дня — -10.61%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін IDA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни IDA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Xidar до USD становила $ -0.000400000085514307.
За останні 30 днів зміна ціни Xidar до USD становила $ -0.0014926799.
За останні 60 днів зміна ціни Xidar до USD становила $ -0.0022230558.
За останні 90 днів зміна ціни Xidar до USD становила $ -0.00526836865178674.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000400000085514307
|-10.61%
|30 днів
|$ -0.0014926799
|-44.31%
|60 днів
|$ -0.0022230558
|-66.00%
|90 днів
|$ -0.00526836865178674
|-61.00%
Останній аналіз цін Xidar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.14%
-10.61%
-8.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The IDA token represent a vital utility asset within the XIDAR ecosystem and play a pivotal role in all our products and services. In particular, IDA tokens will empower users with decision-making capabilities in our upcoming investment DAO and provide access to premium features within the XIDAR wallet. Additionally, we plan to announce further benefits related to our upcoming no-code dApp creator. Further details regarding the various utilities and potential governance systems are currently under review and will be revealed at the appropriate time.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 IDA до AUD
A$0.005388752
|1 IDA до GBP
￡0.002694376
|1 IDA до EUR
€0.0032332512
|1 IDA до USD
$0.00336797
|1 IDA до MYR
RM0.0151221853
|1 IDA до TRY
₺0.1190240598
|1 IDA до JPY
¥0.5325434164
|1 IDA до RUB
₽0.3612147825
|1 IDA до INR
₹0.2890391854
|1 IDA до IDR
Rp54.3220891691
|1 IDA до PHP
₱0.1965884089
|1 IDA до EGP
￡E.0.1705540008
|1 IDA до BRL
R$0.020544617
|1 IDA до CAD
C$0.0048161971
|1 IDA до BDT
৳0.410218746
|1 IDA до NGN
₦5.2055007523
|1 IDA до UAH
₴0.1432734438
|1 IDA до VES
Bs0.17850241
|1 IDA до PKR
Rs0.9439072722
|1 IDA до KZT
₸1.7905138911
|1 IDA до THB
฿0.1164980823
|1 IDA до TWD
NT$0.1106714942
|1 IDA до CHF
Fr0.003031173
|1 IDA до HKD
HK$0.0261691269
|1 IDA до MAD
.د.م0.0338817782