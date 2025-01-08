Ціна Xiaojie (XIAO)
Поточна ціна Xiaojie (XIAO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XIAO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Xiaojie:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 546.05 USD
- зміна ціни Xiaojie протягом дня — -10.29%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Xiaojie до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Xiaojie до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Xiaojie до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Xiaojie до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.29%
|30 днів
|$ 0
|-21.54%
|60 днів
|$ 0
|-13.15%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Xiaojie: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-10.29%
-6.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Xiaojie is taking the internet by storm, billions of views across instagram and tiktok Xiaojie is cute 🦆 Xiaojie is famous 🐟 Xiaojie is smol 🍍 Xiaojie is fashionable 😡 :3
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