Сьогоднішня ціна Xiaojie (XIAO)

Поточна ціна Xiaojie (XIAO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XIAO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Xiaojie:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 546.05 USD

- зміна ціни Xiaojie протягом дня — -10.29%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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