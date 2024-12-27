Сьогоднішня ціна xiao lang gou (XLG)

Поточна ціна xiao lang gou (XLG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 123.54K USD. Ціна XLG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності xiao lang gou:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.39K USD

- зміна ціни xiao lang gou протягом дня — +0.29%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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