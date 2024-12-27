Ціна xiao lang gou (XLG)
Поточна ціна xiao lang gou (XLG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 123.54K USD. Ціна XLG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності xiao lang gou:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.39K USD
- зміна ціни xiao lang gou протягом дня — +0.29%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни xiao lang gou до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни xiao lang gou до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни xiao lang gou до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни xiao lang gou до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.29%
|30 днів
|$ 0
|+12.24%
|60 днів
|$ 0
|-13.89%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін xiao lang gou: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4.18%
+0.29%
-6.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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