Інформація щодо ціни Xian (XIAN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00687045 $ 0,00687045 $ 0,00687045 Мін. за 24 год $ 0,00705683 $ 0,00705683 $ 0,00705683 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00687045$ 0,00687045 $ 0,00687045 Макс. за 24 год $ 0,00705683$ 0,00705683 $ 0,00705683 Рекордний максимум $ 0,01054213$ 0,01054213 $ 0,01054213 Найнижча ціна $ 0,00287465$ 0,00287465 $ 0,00287465 Зміна ціни (за 1 год) +0,04% Зміна ціни (1 дн.) +2,51% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,74% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,74%

Актуальна ціна Xian (XIAN) становить $0,00705627. За останні 24 години XIAN торгувався між мінімумом у $ 0,00687045 і максимумом у $ 0,00705683, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум XIAN становить $ 0,01054213, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00287465.

Що стосується короткострокових результатів, то XIAN змінився на +0,04% за останню годину, +2,51% за 24 години та на -6,74% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Xian (XIAN)

Ринкова капіталізація $ 122,07K$ 122,07K $ 122,07K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 784,08K$ 784,08K $ 784,08K Циркуляційне постачання 17,30M 17,30M 17,30M Загальна пропозиція 111 109 835,0 111 109 835,0 111 109 835,0

Поточна ринкова капіталізація Xian — $ 122,07K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція XIAN — 17,30M, зі загальною пропозицією 111109835.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 784,08K.