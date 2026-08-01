Сьогоднішня ціна Xi

Поточна ціна Xi (XI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 6,10% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XI до USD становить $ 0 за XI.

Xi наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 278 640, з циркуляційною пропозицією у 421,00M XI. Протягом останніх 24 годин XI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,771567, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці XI змінився на +0,01% за останню годину та на -31,68% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 370,55.

Ринкова інформація щодо Xi (XI)

Ринкова капіталізація $ 278,64K$ 278,64K $ 278,64K Обсяг (за 24 год) $ 370,55$ 370,55 $ 370,55 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 661,85K$ 661,85K $ 661,85K Циркуляційне постачання 421,00M 421,00M 421,00M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Xi — $ 278,64K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 370,55. Циркуляційна пропозиція XI — 421,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 661,85K.