Яка зараз ціна xHYPE?

xHYPE (XHYPE) торгують за ₴45.91831543023968000, що відображає зміну ціни на рівні 0.05% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає xHYPE у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору HyperEVM Ecosystem,Yield-Bearing Tokens, XHYPE часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують XHYPE сьогодні?

За останні 24 години XHYPE зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів xHYPE?

Сьогодні в обігу знаходиться 5534324.574330289 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг XHYPE?

Наразі xHYPE займає ринковий рейтинг №1494 з ринковою капіталізацією ₴254199651.87857227872000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати xHYPE за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні 0.05% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як xHYPE порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті HyperEVM Ecosystem,Yield-Bearing Tokens XHYPE демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.