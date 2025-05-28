Ціна XHUNT (XHUNT)
Поточна ціна XHUNT (XHUNT) сьогодні становить 0,00155759 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна XHUNT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності XHUNT:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни XHUNT протягом дня — -40,50%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни XHUNT до USD становила $ -0,001060235829332168.
За останні 30 днів зміна ціни XHUNT до USD становила $ -0,0014721917.
За останні 60 днів зміна ціни XHUNT до USD становила $ -0,0015425296.
За останні 90 днів зміна ціни XHUNT до USD становила $ -0,16538956515607733.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,001060235829332168
|-40,50%
|30 днів
|$ -0,0014721917
|-94,51%
|60 днів
|$ -0,0015425296
|-99,03%
|90 днів
|$ -0,16538956515607733
|-99,06%
Останній аналіз цін XHUNT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,07%
-40,50%
-50,78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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