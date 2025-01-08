Ціна xHaven (XVN)
Поточна ціна xHaven (XVN) сьогодні становить 0.00981477 USD з ринковою капіталізацією $ 508.43K USD. Ціна XVN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності xHaven:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.24K USD
- зміна ціни xHaven протягом дня — -5.46%
- циркуляційна пропозиція – 51.83M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни xHaven до USD становила $ -0.000566946375979404.
За останні 30 днів зміна ціни xHaven до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни xHaven до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни xHaven до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000566946375979404
|-5.46%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін xHaven: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.15%
-5.46%
-5.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
xHaven is the first and largest NFT marketplace built on the Flare Network. It serves as a dedicated platform for the creation, trading, and management of NFTs (Non-Fungible Tokens) within the Flare ecosystem. With over $6 million in traded volume, xHaven provides users with a seamless and secure environment to engage in NFT transactions. The platform leverages the unique capabilities of the Flare Network to offer a robust marketplace, emphasizing decentralization and interoperability for digital asset trading.
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