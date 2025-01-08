Сьогоднішня ціна xHaven (XVN)

Поточна ціна xHaven (XVN) сьогодні становить 0.00981477 USD з ринковою капіталізацією $ 508.43K USD. Ціна XVN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності xHaven:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.24K USD

- зміна ціни xHaven протягом дня — -5.46%

- циркуляційна пропозиція – 51.83M USD

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