Сьогоднішня ціна xHashtag (XTAG)

Поточна ціна xHashtag (XTAG) сьогодні становить 0.052185 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XTAG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності xHashtag:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 183.03K USD

- зміна ціни xHashtag протягом дня — -15.46%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін XTAG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни XTAG.