Сьогоднішня ціна Xgrow (XGR)

Поточна ціна Xgrow (XGR) сьогодні становить 0.00017707 USD з ринковою капіталізацією $ 133.63K USD. Ціна XGR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Xgrow:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Xgrow протягом дня — +12.46%

- циркуляційна пропозиція – 754.89M USD

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