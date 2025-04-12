Ціна Xgrow (XGR)
Поточна ціна Xgrow (XGR) сьогодні становить 0.00017707 USD з ринковою капіталізацією $ 133.63K USD. Ціна XGR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Xgrow:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Xgrow протягом дня — +12.46%
- циркуляційна пропозиція – 754.89M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Xgrow до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Xgrow до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Xgrow до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Xgrow до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+12.46%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Xgrow: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+10.69%
+12.46%
+16.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Xgrow is a modular, AI-powered system designed to automate plant cultivation and manage environmental conditions. The project focuses on applications in horticulture, biological laboratories, terrariums, and the biotech industry. Xgrow enables users to create their own intelligent systems for climate and nutrient management without requiring programming knowledge. Thanks to integration with IoT and machine learning algorithms, the system is capable of making autonomous decisions, significantly reducing the need for human intervention
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