Сьогоднішня ціна XGPU AI (XGPU)

Поточна ціна XGPU AI (XGPU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XGPU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності XGPU AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.43K USD

- зміна ціни XGPU AI протягом дня — +2.49%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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