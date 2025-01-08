Ціна XGPU AI (XGPU)
Поточна ціна XGPU AI (XGPU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XGPU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності XGPU AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.43K USD
- зміна ціни XGPU AI протягом дня — +2.49%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни XGPU AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни XGPU AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни XGPU AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни XGPU AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.49%
|30 днів
|$ 0
|-41.56%
|60 днів
|$ 0
|-52.73%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін XGPU AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.16%
+2.49%
-21.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Originating from the Arbitrum network, the XGPU AI Token seeks to democratize the availability of artificial intelligence technology and foster project expansion.
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