Ціна Xgold Coin (XGOLD)
Поточна ціна Xgold Coin (XGOLD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XGOLD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Xgold Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.92 USD
- зміна ціни Xgold Coin протягом дня — -5.58%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін XGOLD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни XGOLD.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Xgold Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Xgold Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Xgold Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Xgold Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.58%
|30 днів
|$ 0
|-8.68%
|60 днів
|$ 0
|+13.45%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Xgold Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-5.58%
+73.80%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Xgold Coin offers an unlimited use case utility crypto-currency for distributed payment systems predicated on consensus algorithm embodied in the Ripple Protocol, bridging the gap between Bitcoins store-of-value, and XRPs incredibly light weight transaction speed, supporting value transfer, utilizing robust collectively trusted peer-to-peer servers and sub-networks at nearly zero network cost or carbon footprint.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 XGOLD до AUD
A$--
|1 XGOLD до GBP
￡--
|1 XGOLD до EUR
€--
|1 XGOLD до USD
$--
|1 XGOLD до MYR
RM--
|1 XGOLD до TRY
₺--
|1 XGOLD до JPY
¥--
|1 XGOLD до RUB
₽--
|1 XGOLD до INR
₹--
|1 XGOLD до IDR
Rp--
|1 XGOLD до PHP
₱--
|1 XGOLD до EGP
￡E.--
|1 XGOLD до BRL
R$--
|1 XGOLD до CAD
C$--
|1 XGOLD до BDT
৳--
|1 XGOLD до NGN
₦--
|1 XGOLD до UAH
₴--
|1 XGOLD до VES
Bs--
|1 XGOLD до PKR
Rs--
|1 XGOLD до KZT
₸--
|1 XGOLD до THB
฿--
|1 XGOLD до TWD
NT$--
|1 XGOLD до CHF
Fr--
|1 XGOLD до HKD
HK$--
|1 XGOLD до MAD
.د.م--