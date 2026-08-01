Сьогоднішня ціна XGame

Поточна ціна XGame (XGAME) сьогодні становить $ 0.00135527, зі зміною 12.80% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XGAME до USD становить $ 0.00135527 за XGAME.

XGame наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 426,574, з циркуляційною пропозицією у 314.75M XGAME. Протягом останніх 24 годин XGAME торгувався між $ 0.00109174 (мінімум) та $ 0.00139487 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.053131, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці XGAME змінився на +0.07% за останню годину та на +81.98% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2.01K.

Ринкова інформація щодо XGame (XGAME)

Ринкова капіталізація $ 426.57K$ 426.57K $ 426.57K Обсяг (за 24 год) $ 2.01K$ 2.01K $ 2.01K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M Циркуляційне постачання 314.75M 314.75M 314.75M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація XGame — $ 426.57K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2.01K. Циркуляційна пропозиція XGAME — 314.75M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1.36M.