Сьогоднішня ціна xFUND (XFUND)

Поточна ціна xFUND (XFUND) сьогодні становить 312.43 USD з ринковою капіталізацією $ 3.12M USD. Ціна XFUND до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності xFUND:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.50K USD

- зміна ціни xFUND протягом дня — -1.12%

- циркуляційна пропозиція – 9.97K USD

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