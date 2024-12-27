Ціна xFUND (XFUND)
Поточна ціна xFUND (XFUND) сьогодні становить 312.43 USD з ринковою капіталізацією $ 3.12M USD. Ціна XFUND до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності xFUND:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.50K USD
- зміна ціни xFUND протягом дня — -1.12%
- циркуляційна пропозиція – 9.97K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни xFUND до USD становила $ -3.5621587391638.
За останні 30 днів зміна ціни xFUND до USD становила $ -63.7401877490.
За останні 60 днів зміна ціни xFUND до USD становила $ +27.4048286930.
За останні 90 днів зміна ціни xFUND до USD становила $ -16.19937076114275.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -3.5621587391638
|-1.12%
|30 днів
|$ -63.7401877490
|-20.40%
|60 днів
|$ +27.4048286930
|+8.77%
|90 днів
|$ -16.19937076114275
|-4.92%
Останній аналіз цін xFUND: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.69%
-1.12%
-1.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
xFUND is the on-chain governance and access token for the Unification Oracle of Oracles and other DeFi products. Please note this is a separate token from FUND which is on a separate mainnet.
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