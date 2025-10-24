Інформація щодо ціни xFractal (FRACTAL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00201832$ 0,00201832 $ 0,00201832 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,63% Зміна ціни (1 дн.) -7,98% Зміна ціни (за 7 дн.) -27,68% Зміна ціни (за 7 дн.) -27,68%

Актуальна ціна xFractal (FRACTAL) становить --. За останні 24 години FRACTAL торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FRACTAL становить $ 0,00201832, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то FRACTAL змінився на -0,63% за останню годину, -7,98% за 24 години та на -27,68% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо xFractal (FRACTAL)

Ринкова капіталізація $ 568,57K$ 568,57K $ 568,57K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 568,57K$ 568,57K $ 568,57K Циркуляційне постачання 999,10M 999,10M 999,10M Загальна пропозиція 999 096 134,060575 999 096 134,060575 999 096 134,060575

Поточна ринкова капіталізація xFractal — $ 568,57K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FRACTAL — 999,10M, зі загальною пропозицією 999096134.060575. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 568,57K.