Сьогоднішня ціна Xfinite Entertainment (XET)

Поточна ціна Xfinite Entertainment (XET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 737.72K USD. Ціна XET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Xfinite Entertainment:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 507.38 USD

- зміна ціни Xfinite Entertainment протягом дня — -11.25%

- циркуляційна пропозиція – 2.33B USD

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