Сьогоднішня ціна XFILE (X-FILE)

Поточна ціна XFILE (X-FILE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна X-FILE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності XFILE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 58.12 USD

- зміна ціни XFILE протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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