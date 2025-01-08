Ціна XFILE (X-FILE)
Поточна ціна XFILE (X-FILE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна X-FILE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності XFILE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 58.12 USD
- зміна ціни XFILE протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни XFILE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни XFILE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни XFILE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни XFILE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+0.83%
|60 днів
|$ 0
|+12.20%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін XFILE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HOLD ON TIGHT! NO PRESALE,NO WHITELIST, DEV HOLD ZERO TOKEN, NO EMPTY PROMISES, AND COMPLETE TRANSPARENCY! The X-FILE to platform – a project owned by the X-FILE Army. The X-FILE DEV team stands behind, supporting and protecting the project, aiming to propel X-FILE into platform development. With your support, let’s install the rocket and let it fly!
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