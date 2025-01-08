Ціна XFai (XFIT)
Поточна ціна XFai (XFIT) сьогодні становить 0.00922716 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XFIT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності XFai:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 617.37 USD
- зміна ціни XFai протягом дня — -0.61%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни XFai до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни XFai до USD становила $ -0.0015478117.
За останні 60 днів зміна ціни XFai до USD становила $ -0.0006109708.
За останні 90 днів зміна ціни XFai до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.61%
|30 днів
|$ -0.0015478117
|-16.77%
|60 днів
|$ -0.0006109708
|-6.62%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін XFai: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.09%
-0.61%
+0.25%
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