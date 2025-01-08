Сьогоднішня ціна XFai (XFIT)

Поточна ціна XFai (XFIT) сьогодні становить 0.00922716 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XFIT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності XFai:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 617.37 USD

- зміна ціни XFai протягом дня — -0.61%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін XFIT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни XFIT.