Яка зараз ринкова ціна xExchange?

xExchange оцінюється в ₴, зі зміною -1.75% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має MEX?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення MEX у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний xExchange у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість MEX?

Обігова кількість становить 4075069798230.0, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для xExchange?

xExchange згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як MEX виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),MultiversX Ecosystem?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),MultiversX Ecosystem, імпульс MEX залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.