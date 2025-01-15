Ціна Xetra AI (XETRA)
Поточна ціна Xetra AI (XETRA) сьогодні становить 0.050358 USD з ринковою капіталізацією $ 5.04M USD. Ціна XETRA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Xetra AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 93.69K USD
- зміна ціни Xetra AI протягом дня — +4.01%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Xetra AI до USD становила $ +0.00194084.
За останні 30 днів зміна ціни Xetra AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Xetra AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Xetra AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00194084
|+4.01%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Xetra AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.20%
+4.01%
+54.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
XETRA AI: The AI-Powered Blockchain Development Platform XETRA AI empowers creators to transform ideas into profitable decentralized applications through advanced artificial intelligence. Our platform revolutionizes blockchain development by enabling anyone to create sophisticated dApps through natural language descriptions, while providing robust monetization opportunities through our integrated marketplace. Development Capabilities - Intuitive natural language processing for app creation - Comprehensive application generation system - Multi-chain deployment architecture (ETH, SOL, Base) - Advanced AI-driven development tools - Automated testing and optimization Application Ecosystem - Decentralized Finance (DeFi) Applications - Blockchain Games and Entertainment - Social Platforms and Communities - Analytics and Tracking Tools - Custom Business Solutions Monetization Framework - Integrated marketplace for application distribution - Flexible pricing models for creators - Direct revenue from application usage - Built-in token-based reward system - Community-driven discovery system
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