Сьогоднішня ціна Xetra AI (XETRA)

Поточна ціна Xetra AI (XETRA) сьогодні становить 0.050358 USD з ринковою капіталізацією $ 5.04M USD. Ціна XETRA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Xetra AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 93.69K USD

- зміна ціни Xetra AI протягом дня — +4.01%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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