Сьогоднішня ціна Xertra

Поточна ціна Xertra (STRAX) сьогодні становить $ 0,0085357, зі зміною 0,98% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STRAX до USD становить $ 0,0085357 за STRAX.

Xertra наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 18 736 741, з циркуляційною пропозицією у 2,20B STRAX. Протягом останніх 24 годин STRAX торгувався між $ 0,00853151 (мінімум) та $ 0,00871085 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 22,77, тоді як історичний мінімум — $ 0,00790744.

У короткостроковій динаміці STRAX змінився на -0,43% за останню годину та на -0,61% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 414,57K.

Ринкова інформація щодо Xertra (STRAX)

Ринкова капіталізація $ 18,74M$ 18,74M $ 18,74M Обсяг (за 24 год) $ 414,57K$ 414,57K $ 414,57K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 18,74M$ 18,74M $ 18,74M Циркуляційне постачання 2,20B 2,20B 2,20B Загальна пропозиція 2 195 140 477,361895 2 195 140 477,361895 2 195 140 477,361895

Поточна ринкова капіталізація Xertra — $ 18,74M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 414,57K. Циркуляційна пропозиція STRAX — 2,20B, зі загальною пропозицією 2195140477.361895. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 18,74M.