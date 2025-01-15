Сьогоднішня ціна Xerox Player Agent (XERAI)

Поточна ціна Xerox Player Agent (XERAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 151.78K USD. Ціна XERAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Xerox Player Agent:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 65.54K USD

- зміна ціни Xerox Player Agent протягом дня — -43.45%

- циркуляційна пропозиція – 999.92M USD

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