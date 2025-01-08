Сьогоднішня ціна Xero AI (XEROAI)

Поточна ціна Xero AI (XEROAI) сьогодні становить 0.03740901 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XEROAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Xero AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.69K USD

- зміна ціни Xero AI протягом дня — -27.10%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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