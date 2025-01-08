Ціна Xero AI (XEROAI)
Поточна ціна Xero AI (XEROAI) сьогодні становить 0.03740901 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XEROAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Xero AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.69K USD
- зміна ціни Xero AI протягом дня — -27.10%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Xero AI до USD становила $ -0.01390789392005733.
За останні 30 днів зміна ціни Xero AI до USD становила $ -0.0131274800.
За останні 60 днів зміна ціни Xero AI до USD становила $ +0.0187362689.
За останні 90 днів зміна ціни Xero AI до USD становила $ +0.013033592338943624.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.01390789392005733
|-27.10%
|30 днів
|$ -0.0131274800
|-35.09%
|60 днів
|$ +0.0187362689
|+50.08%
|90 днів
|$ +0.013033592338943624
|+53.47%
Останній аналіз цін Xero AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.92%
-27.10%
-8.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
XERO AI is the first free decentralized platform that specializes in Text-to-Video conversion, setting new standards within the web3 community.
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